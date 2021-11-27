Fabrika temeline devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoldan çıkarak fabrika temeline devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolu Akhisar Mahallesi mevkisinde Fatma Kaya idaresindeki 16 KLS 61 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki fabrika temeline devrildi.
Takla atan araçta sürücü Kaya ile araçta bulunan 2 çocuğu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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