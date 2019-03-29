Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fabrika Yangını

Bursa'da Fabrika Yangını

1 saat önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir koltuk fabrikasında yangın çıktı.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir koltuk fabrikasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Kayapa bölgesinde bir koltuk fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken bölgeye ambulans da gönderildi. Şiddetli lodos korkuya yol açarken, alevler itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği fabrikadaki yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:36 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa
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