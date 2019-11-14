Bursa'da fabrika yangını
6 saat önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altın alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altın alındı. Alınan bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında fabrikada tankların bulunduğu bölümde patlama yaşandı. Patlama sonrası bölgeden alevler yükselmeye başladı. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye aracıyla 112 ambulansı sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikadaki işçiler de panik yaşadılar.
(İHA)
İşini bırakıp yetiştirmeye başladığı Brahma cinsi tavuk ve horozlardan geçen yıl 200 bin lira kazandı Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı Yangında kedilerinin öldüğünü gören kadın sinir krizi geçirdi Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu