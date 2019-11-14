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Bursa'da fabrika yangını

6 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altın alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altın alındı. Alınan bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında fabrikada tankların bulunduğu bölümde patlama yaşandı. Patlama sonrası bölgeden alevler yükselmeye başladı. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye aracıyla 112 ambulansı sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikadaki işçiler de panik yaşadılar.

(İHA)

Bursa'da fabrika yangını

İtfaiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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