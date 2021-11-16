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Son Dakika | BURSA'DA FABRİKA YANGINI - Son Dakika

Son Dakika | BURSA'DA FABRİKA YANGINI

16.11.2021 15:14

Son dakika haberleri: BURSA'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv parçaları üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

BURSA'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv parçaları üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv parçaları üreten bir fabrikada çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Fabrika işçileri tahliye edilirken, dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü. 30 dakika süren çalışma sonrası itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | BURSA'DA FABRİKA YANGINI
Son Dakika | BURSA'DA FABRİKA YANGINI
Son Dakika | BURSA'DA FABRİKA YANGINI
Son Dakika | BURSA'DA FABRİKA YANGINI
Son Dakika | BURSA'DA FABRİKA YANGINI
Son Dakika | BURSA'DA FABRİKA YANGINI
Son Dakika | BURSA'DA FABRİKA YANGINI
Son Dakika | BURSA'DA FABRİKA YANGINI
Son Dakika | BURSA'DA FABRİKA YANGINI
Son Dakika | BURSA'DA FABRİKA YANGINI

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BURSA'DA FABRİKA YANGINI - Son Dakika


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