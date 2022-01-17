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BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

17.01.2022 08:53
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'da, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, saat 03.00 sıralarında başlayan yangın yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Bursa'da, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, saat 03.00 sıralarında başlayan yangın yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 itfaiye aracı olmak üzere toplam 30 araç ve 150 itfaiye personeli müdahale etti. Kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada, patlamalar meydana gelirken AFAD ekipleri bölgede ölçüm çalışması yaptı. Kimyasal maddelerin forkliftlerle tahliye edildiği fabrikanın çatısı çökerken, bina kullanılmaz hale geldi.

BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

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Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA'DA FABRİKA YANGINI; 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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