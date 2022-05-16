Bursa'da fabrika yangını... Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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Bursa'da fabrika yangını... Dumanlar gökyüzünü kapladı

16.05.2022 13:57

Bursa'da fabrika yangını... Dumanlar gökyüzünü kapladı Bursa'da ısı yalıtım imalatı yapan fabrikada yangın çıktı.

Bursa'da fabrika yangını... Dumanlar gökyüzünü kapladı

BURSA - Bursa'da ısı yalıtım imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasında görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde bulunan ısı yalıtım levhaları, yapı kimyasalları ve ambalaj üretimi yapan fabrikada 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede siyah dumanların gökyüzünü kapladığı ve başta Kestel, Gürsu ilçeleri olmak üzere şehrin birçok noktasında görüldü. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Üretilen ürünleri hammaddesinin plastik olması, yangının kısa sürede büyümesine sebep olduğu öğrenildi.

Bursa'da fabrika yangını... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Bursa'da fabrika yangını... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Bursa'da fabrika yangını... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Bursa'da fabrika yangını... Dumanlar gökyüzünü kapladı

YORUMLAR
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Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Son dakika: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (5) Son dakika: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (5) Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3) Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)

Fabrika, Kestel, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da fabrika yangını... Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da fabrika yangını... Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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