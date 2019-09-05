Son Dakika Haberleri: Bursa'da fabrika yangını söndürüldü, çalışmalar havadan böyle görüntülendi
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Bursa'da fabrika yangını söndürüldü, çalışmalar havadan böyle görüntülendi

2 saat önce

Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'da fabrika yangını söndürüldü, çalışmalar havadan böyle görüntülendi, System.String[]

Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Olayın boyutu ve söndürme çalışmaları havadan görüntülendi


Kestel ilçesinde bulunan Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kumaş kurutan makinenin ısınması sonucu çıkan yangın kısa süre büyüyerek bütün fabrikayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın söndürülürken, fabrikada büyük zarar meydana geldi. Alevlere 2 saat boyunca 45 itfaiye eri ile AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, 20 itfaiye aracı, 6 arozöz ve 13 tanker müdahale etti. Yangın 2 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü. - BURSA

Kestel, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:57 Kaynak: İHA
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