Son Dakika Haberleri: Bursa'da fabrika yangını söndürüldü, çalışmalar havadan görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa'da fabrika yangını söndürüldü, çalışmalar havadan görüntülendi

1 saat önce

Bursa'da fabrika yangını söndürüldü, çalışmalar havadan görüntülendiBURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'da fabrika yangını söndürüldü, çalışmalar havadan görüntülendi

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Olayın boyutu ve söndürme çalışmaları havadan görüntülendi

Kestel ilçesinde bulunan Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kumaş kurutan makinenin ısınması sonucu çıkan yangın kısa süre büyüyerek bütün fabrikayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın söndürülürken, fabrikada büyük zarar meydana geldi. Alevlere 2 saat boyunca 45 itfaiye eri ile AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri, 20 itfaiye aracı, 6 arozöz ve 13 tanker müdahale etti. Yangın 2 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü.

Kestel, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da LPG tankerinde yangın
Caddede koca bir alanı halıyla kapladı! Olay kadar nedeni de ilginç Çocuklarına içki içirdikleri için gözaltına alınan çift serbest bırakıldı Kılıçdaroğlu'ndan Tank Palet Fabrikası açıklaması: 50 milyon doları buldum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 21:03:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da fabrika yangını söndürüldü, çalışmalar havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]