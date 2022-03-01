Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

01.03.2022 22:29
Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde endüstriyel temizlik ürünleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde endüstriyel temizlik ürünleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Yaylacık Mahallesi 51'inci sokaktaki endüstriyel temizlik ürünleri üreten fabrikanın depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, üretim yerine de sıçradı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı 11 itfaiye aracı ve 30 personelin müdahale ettiği yangın, çevredeki diğer iş yerleri ve fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken ekipler, olay yerinde soğutma çalışması yaptı.

Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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