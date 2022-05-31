BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN: 1 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika
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BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

31.05.2022 14:16

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, orman ürünleri fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı; 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, orman ürünleri fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı; 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş siloları ile yağ depolarında, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (26), Yusuf Usanmaz (26), Sabahattin Eren (26) ve Musa Coşgun (29) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Hiçyılmaz, buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Siyah dumanların ilçe merkezinden de görüldüğü yangına, 14 itfaiye ekibi müdahale etti. 1 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (DHA)

BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

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Kaynak: DHA

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