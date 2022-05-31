Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 1 ölü, 7 yaralı (2)

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN İNCELEMELE

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınırken, Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 5 kişinin de yaralandığını söyleyen Vali Canbolat, "Fabrikada siloların, buhar kazanının olduğu ve ünitelerin olduğu bölümde saat 13.00 gibi patama oldu. İhbar üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerimiz müdahale etti. Müdahale sonucunda görüldü ki 1 işçimiz hayatını kaybetti, 5 yaralı var. Bunlardan genel tespit itibarıyla bakıldığı zaman birinin durumu ağır, Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. İçeride başka kişi olma ihtimaline karşı da her türlü araştırma devam ediyor" dedi.