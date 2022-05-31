YANAN FABRİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde patlamayla birlikte yangın çıkan fabrikadaki zarar, dronla görüntülendi. Aydın Toprak ile Ömer Coşgun isimli işçilerin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 7 kişinin de yaralandığı patlamanın talaş kazanının yanında bulunan jeneratörden çıkan kıvılcım nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken; UMKE, AFAD, Köpekli Arama Kurtarma ekibi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (4) - Son Dakika