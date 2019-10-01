Bursa'da faciadan dönüldü
1 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Serbest Bölge girişinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Serbest Bölge girişinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Anayoldan yanyola girişte meydana gelen kazada bir otomobil yolun altında bulunan şarampole uçarken sürücüsü hafif yaralandı.
112 acil ambulansı ile sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA
Haftada bir gün okula gidip lise mezunu oluyorlar Ümraniye'de hurdacının feci ölümü kamerada Ümraniye'de hurdacının feci ölümü kamerada Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi