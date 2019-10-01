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Bursa'da faciadan dönüldü

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Serbest Bölge girişinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Serbest Bölge girişinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.


Anayoldan yanyola girişte meydana gelen kazada bir otomobil yolun altında bulunan şarampole uçarken sürücüsü hafif yaralandı.


112 acil ambulansı ile sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Gemlik, Sabah, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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