Bursa'da Faciadan Dönüldü: Kontrolden Çıkan Otomobil Akaryakıt İstasyonu Önünde Takla Attı
1 saat önce
Bursa'da faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonu önünde takla attıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faciadan dönüldü.
Bursa
'da faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonu
önünde takla attı
BURSA - Bursa'nın İnegöl
ilçesinde faciadan dönüldü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak durabildi. Akaryakıt istasyonu yanındaki kazada kimsenin yaralanmaması tek teselli oldu.
Alınan bilgiye göre, kaza Alanyurt
İnegöl yolunda meydana geldi. Ahmet G. idaresindeki 16 LBP 06 plakalı otomobil İnegöl ilçesine doğru seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak takla attı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, araç sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Otomobilin benzinliğe çarpmaması muhtemel faciayı önledi. Otomobil sürücüsünün yapılan kontrolde alkollü olduğu ortaya çıktı. Ekipler tarafından gözaltına alınan sürücü sağlık kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:32 Kaynak: İHA
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