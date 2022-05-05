Araba çalışır vaziyette uyuyakaldı, ayağı gaz pedalına takılı kalınca polis uyandırdı - Son Dakika
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Araba çalışır vaziyette uyuyakaldı, ayağı gaz pedalına takılı kalınca polis uyandırdı

05.05.2022 08:51

Araba çalışır vaziyette uyuyakaldı, ayağı gaz pedalına takılı kalınca polis uyandırdı Bursa'da bir sürücü araç sürerken uyuyakaldı.

Araba çalışır vaziyette uyuyakaldı, ayağı gaz pedalına takılı kalınca polis uyandırdı

BURSA - Bursa'da bir sürücü araç sürerken uyuyakaldı. Yolun ortasında duran sürücünün ayağı gaz pedalına takılınca seslere uyanan mahalleli şoke oldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri direksiyon başında sızan sürücüyü uyandırdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü seyir halindeyken direksiyon başında uyuyakaldı. Sürücünün ayağı gaz pedalına takılı kalınca sese uyanan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri direksiyon başında sızan sürücüyü uyandırarak gönderdi. Şans eseri sokakta hiç kimse bulunmaması bir faciayı önledi. Polisin uyandırdığı sürücü daha sonra yoluna devam etti.

Araba çalışır vaziyette uyuyakaldı, ayağı gaz pedalına takılı kalınca polis uyandırdı
Araba çalışır vaziyette uyuyakaldı, ayağı gaz pedalına takılı kalınca polis uyandırdı
Araba çalışır vaziyette uyuyakaldı, ayağı gaz pedalına takılı kalınca polis uyandırdı
Araba çalışır vaziyette uyuyakaldı, ayağı gaz pedalına takılı kalınca polis uyandırdı
Araba çalışır vaziyette uyuyakaldı, ayağı gaz pedalına takılı kalınca polis uyandırdı
Araba çalışır vaziyette uyuyakaldı, ayağı gaz pedalına takılı kalınca polis uyandırdı
Araba çalışır vaziyette uyuyakaldı, ayağı gaz pedalına takılı kalınca polis uyandırdı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araba çalışır vaziyette uyuyakaldı, ayağı gaz pedalına takılı kalınca polis uyandırdı - Son Dakika


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