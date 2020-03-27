Bursa'da fahiş fiyat artışı yapanlara karşı denetim sıklaştırıldı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gıda ve temizlik ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan koordinasyon toplantısında, koronavirüs nedeniyle Bursa'da gıda ve sebze-meyve ürünleri, dezenfektan, maske ve temizlik ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat uygulamaları ele alındı.

Görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ve ilçe zabıta müdürleriyle bir araya gelerek, sektörlerin yakından takip edildiğini, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını kaydetti.

Akhan, koronavirüs salgını nedeniyle gıda ve temizlik ürünlerinde fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışlarının yaşanabildiğini, art niyetli yaklaşımlara karşı her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayarak, "Tüketici refahını korumak üzere, söz konusu fiyat artışlarını ve bu artışa katkı sağlayan aktörleri yakından takip ediyoruz. Gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçınmayacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Esat Yalman ve 17 ilçeden zabıta müdürleri katıldı.