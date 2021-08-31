Bursa'da FAO Uygulamalı Çiftçi Okulu faydalanıcılarına şarjlı budama makası verildi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) öncülüğünde yürütülen "Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi" kapsamında Bursa'daki çiftçilere şarjlı budama makası dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FAO'nun Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hayata geçirdiği "Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi" adlı projeyle, Uygulamalı Çiftçi Okulu faydalanıcılarına faydalanıcılara şimdiye kadar çok sayıda teknik malzeme ve girdi desteği sağlandı.

Desteklere ilaveten kırsal Ahmetbey Mahallesi'nde, şarj edilebilen 40 budama makası, eğitimlerini başarıyla tamamlayan faydalanıcılara verildi.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, törende yaptığı konuşmada, yeni teknolojilerin tarım sektöründe uygulanmasıyla üretimin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Selışık, FAO'nun küresel düzeyde açlığın giderilmesi, gıda israfının önlenmesi, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleriyle projeler yürüttüğünü aktararak, girdi paketlerinin proje faydalanıcıları için hayırlı olmasını diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de projeyle Bursa'da tarım sektöründe çok faydalı işler yapıldığını, mesleki eğitimler sayesinde kırılgan gruplara istihdam sağlandığınıy, üreticinin tecrübesi ile uzman kadronun bir araya getirildiğini bildirdi.