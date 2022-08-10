Şüphelinin, 32 suç kaydı bulunan N.K. (60) olduğunu tespit eden ekipler, zanlının hırsızlık amacıyla gittiği bölgelere otostop ile ulaşım sağladığını belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme Timi ekipleri, Keles , Yıldırım , Yenişehir ve Gürsu ilçelerindeki bazı camilerde farklı zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Araştırma, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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