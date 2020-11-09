- Bursa'da farklı işyerlerinden hırsızlık yapan zanlı dövmesinden yakalandı - Son Dakika

- Bursa'da farklı işyerlerinden hırsızlık yapan zanlı dövmesinden yakalandı

BURSA - Bursa'da farklı dükkanlardan mazot ve para çalan hırsız dövmesinden yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün İznik ilçesinde meydana geldi. Şüpheli farklı üşyerlerinden 80 litre mazot, 2 adet akü, cep telefonu ve 40 lira para çaldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi dövmesinden teşhis ederek S.A. olduğunu belirledi. Yapılan operasyon sonucu şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye çıkarılan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.