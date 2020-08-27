Bursa'da farklı suçlardan aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Aranan Şahıslar Şube Amirliği tarafından aranan, çocuğu veya kendini savunamayacak kişiyi öldürmek suçundan 29 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan A.Ö., hırsızlık suçlarından 12 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan C.A. yakalandı. Yine hırsızlık suçlarından 6 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan A.A., hırsızlık suçlarından 5 yıl hapis cezasıyla aranan Ş.S., hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 23 yıl 10 ay cezası bulunan, ayrıca çocuğa cinsel istismar suçundan aranan H.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA