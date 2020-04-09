Bursa'da, fazla yolcu taşıyan servis şoförüne ceza - Son Dakika

Bursa'da, fazla yolcu taşıyan servis şoförüne ceza

BURSA- Ankara yolunda trafik ekipleri, durdurdukları servis minibüsünde sosyal mesafe kuralına uymayarak, fazla yolcu taşıyan sürücü Muhammed A.'ya (55), 3 bin 150 liralık ceza uyguladı.

İnegöl Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, Bursa- Ankara yolu üzerindeki İnegöl'ün girişinde uygulama yaparken, 45 HC 7085 plakalı servis minibüsünü durdurdu. Araçta yapılan kontrol sonucu koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcu sayısının yarısının taşınmasıyla ilgili genelgeye uyulmadığı tespit edildi. Servisteki 4 yolcu fazla olduğu için sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen sürücü Muhammed A.'ya, 3 bin 150 liralık idari para cezası uygulandı. Servis aracından indirilen 4 yolcu ise başka araçla evlerine bırakıldı.

Görüntü dökümleri

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Dosya adı: 0904servisceza

-Detaylar

-Yolcuların araçtan indirilmesi

-Yolcuların yakalanma anı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ, İnegöl, (DHA)