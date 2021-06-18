Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 1'i bebek 2 ağır yaralı - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak devrilen kurbanlık yüklü tıra çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1'i bebek 2 kişi ağır yaralandı. Devrilen tırın dorsesindeki hayvanlardan 1'i telef oldu.

Kaza bu gece 04.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesi Turanköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Hakan Gönül (40) yönetimindeki 03 RF 338 plakalı kurbanlık hayvan yüklü tır, Turanköy Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazadan saniyeler sonra aynı yöne seyir halinde olan sürücü Yusuf Şal (36) yönetimindeki 34 BRA 014 plakalı otomobil, devrilen tıra çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobildeki eşi Türkan Şal (35) ve kızı 1 yaşındaki Ayla Şal ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye arama kurtarma ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan anne ve kızını kurtardılar. Yaralılar 112 Acil Servis ambulansıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Ölen sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Tırın içindeki 100 büyükbaş hayvandan 1'i telef oldu. Kurbanlık hayvanlar başka tıra yüklenerek Bursa'ya sevk edildiler.

4 saat boyunca ulaşıma kapalı kalan Bursa-Ankara karayolu, araçların çekiciler ile kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Emrah Taş/İHA)