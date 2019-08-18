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Bursa'da feci kaza : 1 ölü

27 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 1 kişi otomobil çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Bursa'da feci kaza : 1 ölü, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 1 kişi otomobil çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, Gemlik ilçesi İstanbul karayolunda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Baştürk (75), K.B. idaresindeki 34 BNG 508 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre savruldu. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Baştürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Baştürk'ün cesedi, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü K.B., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza sebebiyle Gemlik-İstanbul karayolu, yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Cesedin ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA
Baştürk, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:16 Kaynak: İHA
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