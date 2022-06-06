Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

BURSA - Orhangazi- İznik karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Orhangazi-İznik Karayolu Keramet Mahallesi kavşağında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fatih K. idaresindeki 48 AP 007 plakalı otomobil, Orhangazi'den İznik istikametine seyir halindeyken, Keramet Mahallesi kavşağından mahalle yoluna giriş yapmak istediği esnada İznik istikametinden gelip Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Mehmet Şakir B. idaresindeki 06 CVV 271 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Can pazarı yaşandı

Kaza sonrasında İznik istikametinden gelen otomobil çarpmanın şiddeti ile savrularak zeytinliğe girerken, diğer otomobil ise sulama kanalının yanına savruldu. Kazada otomobil sürücüleri Fatih K. ile Mehmet Şakir B. ile Ali Yakıcı yaralandı. Yaralılar için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan ve durumu ağır olan Ali Yakıcı, araç içinden itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Ali Yakıcı ise burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.