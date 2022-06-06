Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

06.06.2022 20:43

Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Orhangazi-İznik karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

BURSA - Orhangazi- İznik karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Orhangazi-İznik Karayolu Keramet Mahallesi kavşağında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fatih K. idaresindeki 48 AP 007 plakalı otomobil, Orhangazi'den İznik istikametine seyir halindeyken, Keramet Mahallesi kavşağından mahalle yoluna giriş yapmak istediği esnada İznik istikametinden gelip Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Mehmet Şakir B. idaresindeki 06 CVV 271 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Can pazarı yaşandı

Kaza sonrasında İznik istikametinden gelen otomobil çarpmanın şiddeti ile savrularak zeytinliğe girerken, diğer otomobil ise sulama kanalının yanına savruldu. Kazada otomobil sürücüleri Fatih K. ile Mehmet Şakir B. ile Ali Yakıcı yaralandı. Yaralılar için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan ve durumu ağır olan Ali Yakıcı, araç içinden itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Ali Yakıcı ise burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

YORUMLAR
500
Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
21:14 Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 22:04:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement