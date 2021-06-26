Bursa'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücü Bahşi ile araçta bulunan Fatma Bağcı , Yüksel Bağcı ve Hatice Bağcı yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Yüksel Bağcı, hayatını kaybetti.

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