Bursa'da Feci Kaza
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde karayolunu kullanarak karşıya geçmek isteyen bir kişi TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde karayolunu kullanarak karşıya geçmek isteyen bir kişi TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kaza Bursa Ankara
yolunda meydana geldi. Kamil T idaresindeki 42 FGV 62 plakalı TIR 10 SG 191 dorse plakalı aracıyla Bursa'dan Ankara istikametine doğru seyir halindeyken ana yoldan karşıya geçmeye çalışan Sedat Yanarsönmez'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yanarsönmez olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Sedat Yanarsönmez'ün cansız bedeni Kestel
ilçesindeki hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:23 Kaynak: İHA
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