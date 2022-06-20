Son dakika haberi | Baba ve oğullarının hayatını kaybettiği kazada acı detay: Tatil yerine ölüme gittiler - Son Dakika
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Son dakika haberi | Baba ve oğullarının hayatını kaybettiği kazada acı detay: Tatil yerine ölüme gittiler

20.06.2022 13:08

Son dakika haberler: Bursa'da beton mikseri ile 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Mehmet Ali Korkmaz ile oğulları Semih ve Mustafa Efe hayatını kaybetti.

Bursa'da beton mikseri ile 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Mehmet Ali Korkmaz ile oğulları Semih ve Mustafa Efe hayatını kaybetti. Kazaya neden olan beton mikseri sürücüsü Erol Yılmaz'ın ise direksiyon başında kalp krizi geçirdiği ve olay yerinde öldüğü öğrenildi. Feci kazada otomobilde bulunan anne ve kız ise yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Bursa İzmir karayolu İzmir Caddesi Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir-Bursa karayolu Bursa istikametinde seyreden 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, sürücüsü Erol Yılmaz'ın (51) kalp krizi geçirmesi sonrası yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Yaklaşık 100 metre bariyerlerin üzerinde sürüklenen beton mikseri Bursa-İzmir yolu İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Korkmaz (42) idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobile çarptı. Beton mikseri metrelerce sürüklendikten sonra bariyere saplanarak dururken, otomobil ise hurdaya döndü. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Korkmaz ve oğulları Semih (13) ve Mustafa Efe (10) hayatını kaybederken, eşi Fatma Korkmaz ve kızı Elif Hüma Korkmaz (4) yaralandı. Kaza sonucu Bursa-İzmir karayolu uzun süre araç trafiğine kapanırken, yola savrulan araba parçaları toplandıktan sonra kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelenmesinin ardından baba Mehmet Ali Korkmaz, iki oğlu ve beton mikseri şoför Erol Yılmaz'ın cansız bedenleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tatil yerine ölüme gittiler

Yaşanan feci kazadan sonra hayatını kaybedenlerin yakınları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine akın etti. Korkmaz ailesinin Balıkesir'in Avşa adasına tatil için yola çıktığı, kısa süre sonra kazaya karıştıkları iddia edildi. Hayatını kaybeden baba ve oğulların cenazesinin yarın Orhaneli ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Baba ve oğullarının hayatını kaybettiği kazada acı detay: Tatil yerine ölüme gittiler - Son Dakika

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