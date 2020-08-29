Bursa'da feci kaza...Genç kız kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak can verdi - Son Dakika

Bursa'da feci kaza... Genç kız kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak can verdi

-Aşure dağıtan genç kız geri kontrolden çıkan kamyonet ile duvar arasında feci şekilde can verdi

BURSA - Bursa'da gün içinde yaptığı aşureleri dedesine götüren genç kız geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet ile apartman girişinde sıkışarak feci şekilde can verdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü en yakın polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Eda Müdüroğlu, gün içinde aşure hazırladı. Yaptığı aşureleri akşam saatlerinde komşularına dağıtmak için evden ayrıldı. Komşularına aşure dağıttıktan sonra son olarak dedesine aşure götürmek için hareket eden genç kız, geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden İlhami B. kontrolündeki kamyonetin altında kaldı. Kamyonet ile apartman girişine sıkışan genç kız olay yerinde feci şekilde can verdi. Genç kızın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü Emek Polis Merkez Amirliği'ne teslim oldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet ve duvar arasında sıkışan genç kızı bulunduğu yerden çıkardı.

Genç kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli Bekiroğlu'nun emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.