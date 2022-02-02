Bursa'da feci olay! Kavga ettiği babasını ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Orhangazi ilçesinde bulunan bir apartmanda Muhammet Cem U. ile babası Halil U., henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında Muhammet Cem U., mutfaktaki ekmek bıçağı ile babasını karın boşluğundan bir çok kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Halil U. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OĞLU GÖZALTINDA

Babasını birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem U. ise polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının buradaki ifadesi devam ediyor. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri bıçaklama olayının yaşandığı evde inceleme yaptı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.