Bursa'da feci ölüm! 13 yaşındaki çocuğun dezenfektan döküp ateşe verdiği arkadaşı hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesinde bulunan bir parkta gerçekleşen korkunç olayda iddiaya göre 14 yaşındaki B. A. ile arkadaşı 13 yaşındaki İ. K. bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra İ. K. yanlarındaki dezenfektan dolu şişeyi arkadaşı B. A.'nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti. Vücudunda ağır yanık oluşan B. A., olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Burak A. 14 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Burak A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Burak A.'nın cenazesi bugün toprağa verilecek.