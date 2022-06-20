Bursa'da felaket! Beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti

İzmir- Bursa yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağı yakınlarında Erol Y. yönetimindeki beton mikseri, bariyere çarptıktan sonra karşı yöne geçip Mehmet Ali K. idaresindeki otomobilin üstüne devrildi.

ANNE BABA VE 3 ÇOCUĞU ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle farklı yöne savrulan otomobildeki sürücü Mehmet Ali K. ve eşi Fatma K. ile çocukları Mustafa Efe K. (10), Semih K. (13) ve Elif Hüma K. (4) araçta sıkıştı.

BABA VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan aile fertlerinden Mehmet Ali K. ve oğlu Mustafa Efe K. yaşamını yitirdi. Otomobildeki Semih K. ve Elif Hüma K. ile beton mikseri sürücüsü Erol Y, ağır şekilde, Fatma K. ise hafif yaralandı. Mikserin çarptığı otomobilin sürücüsü Fatih S. de kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Yaralılar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.