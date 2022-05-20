Bursa'da fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

20.05.2022 12:05
Bursa'da fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Annesi ve babasıyla, dedesinin Muradiye Mahallesi'ndeki evine giden Hafza Yılmaz (4), kuzenleriyle oynadıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.

Baba Emrah ve anne Sümeyra Yılmaz, çocuklarını yakındaki özel bir kliniğe götürdü.

Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun ailesi ve yakınları acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı.

Minik Hafza'nın cenazesinin ikindi vakti ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

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