Bursa'da fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetişirdi - Son Dakika

Bursa'da, özel halk otobüsünde aniden rahatsızlanan kadın yolcuyu şoför hastaneye yetişirdi.

Alınan bilgiye göre, Uludağ Üniversitesinden Heykel'e sefer yapan otobüsteki bir kadın aniden rahatsızlandı. Bir süre sonra baygınlık geçirip koltuktan düşen kadını fark eden diğer yolcular ilk müdahalede bulundu.

Otobüsün şoförü Furkan Karaca, bunun üzerine rotasını değişip kornaya basarak, yoğun trafiğin olduğu yolu açtı ve yolcuyu en yakın özel hastaneye yetiştirdi.

Hastanede, sağlık ekipleri ve yolcuların yardımıyla otobüsten indirilip tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Kadın yolcunun rahatsızlandığı ve otobüs şoförü Furkan Karaca'nın hastaneye yetiştirme çabaları otobüs içerisindeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, kadının aniden rahatsızlanarak düşmesi ve diğer yolcuların ilk müdahaleyi yaparken, otobüs şoförünün kornaya basarak yolu açma çabaları yer alıyor.