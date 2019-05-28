Son Dakika Haberleri: Bursa’da festival coşkusu başlıyor

Bursa’da festival coşkusu başlıyor

9 dakika önce

Türkiye'nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olma özelliği taşıyan '58. Uluslararası Bursa Festivali'nin, 12 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacak.

Bursa’da festival coşkusu başlıyor, System.String[]
Türkiye'nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olma özelliği taşıyan '58. Uluslararası Bursa Festivali'nin, 12 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:18 
Türkiye, Bursa, Ekonomi
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