Bursa’da festival coşkusu başlıyor
9 dakika önce
Türkiye'nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olma özelliği taşıyan '58. Uluslararası Bursa Festivali'nin, 12 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacak.
Türkiye'nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olma özelliği taşıyan '58. Uluslararası Bursa Festivali'nin, 12 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:18
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