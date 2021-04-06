Bursa'da fetih coşkusu - Son Dakika

Bursa'da fetih coşkusu

06.04.2021 16:44

Bursa'da fetih coşkusu Bursa'nın fethinin 695'inci yıldönümü, Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Pınarbaşı'ndaki Fetih Kapı önündeki törenle kutlandı.

Bursa'da fetih coşkusu

BURSA - Bursa'nın fethinin 695'inci yıldönümü, Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Pınarbaşı'ndaki Fetih Kapı önündeki törenle kutlandı. Fetih salasının okunmasıyla başlayan törenler, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerinin ziyareti ile Balabanbey Kalesi önündeki gösterilerle devam etti.

Bursa'nın 695 yıl önce Orhan Gazi tarafından fethinin yıldönümü törenlerle kutlandı. Pandemi tedbirleri kapsamında iştirakin sınırlı tutulduğu törenlere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, mülki ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin Fetih Kapı surlarındaki yerini almasının ardından törenler İstiklal Marşı ve fetih salasının okunmasıyla başladı. Uludağ Üniversitesi Araştırması Görevlisi Yusuf Ziya Karaaslan, fetih sürecinde yaşananlar ve kentin gelişim sürecini anlattı.

Fetih gönüllere girmektir

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da törende yaptığı konuşmada, Bursa'nın fethinin tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Ecdadın tarih boyunca hiç bir şehre talan etmek, yıkmak, yağmalamak için girmediğini ifade eden Başkan Aktaş, "Aksine ecdadımız girdiği her yeri ihya ve inşa ederek hayat verdi. Çünkü dedelerimiz biliyordu ki fetih; kapıları açmak, imar etmek, inşa etmektir. Her şeyden öte fetih gönüllere girmektir. Dolayısıyla ecdadımızın Bursa'yı fethi; 1300'lü yılların başında Bursa'dan dünyaya yayılan yeni bir medeniyet inşasının adıdır. İşte bu yüzden Bursa'nın fethi, herhangi bir tarihi olay değildir. Bu topraklar sıradan bir maceranın sonucu değil, yüzyıllar içinde kökleşecek olan cihan devletinin ilk adımıdır. Bursa, 400 çadırlık Osmanlı'nın beylikten devlete giriş kapısıdır" dedi.

Mehter marşları ve kılıç kalkan ekibinin gösterisinin ardından törenler Tophane'deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri önünde devam etti. Osmanlı'nın manevi ruhuna saygı anlamı taşıyan ve köklü bir devlet geleneği olan sancak nöbeti, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin ziyaretinin ardından, fetih törenleri Balabanbey Kalesi'ndeki törenle sona erdi.

Bursa'da fetih coşkusu
Bursa'da fetih coşkusu
Bursa'da fetih coşkusu
Bursa'da fetih coşkusu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bursa'da fetih coşkusu - Son Dakika


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