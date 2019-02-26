Bursa'da Fetö Derneklerine Operasyon: 26 Gözaltı

Bursa'da FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesi ile kapatılan derneklerde görev alan şahıslara ve emniyetin mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa'da FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesi ile kapatılan derneklerde görev alan şahıslara ve emniyetin mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında 6 polisin bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesi ile kapatılan derneklerde görev alan şahıslar ve emniyetin mahrem yapılanmasında oldukları tespit edilen polisler hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, aralarında Vizyon Akademi Derneği'nde görev alan 10, Lale Eğitim ve Kültür Derneği kurucusu 1 kişi, bylock kullanıcısı 5, emniyetin mahrem yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen meslekten ihraç 6 polis olmak üzere toplam 35 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanma çalışmaları devam ediyor. - BURSA

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