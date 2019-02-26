Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö Derneklerine Operasyon: 26 Gözaltı

Bursa'da Fetö Derneklerine Operasyon: 26 Gözaltı

2 dakika önce

Bursa'da FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesi ile kapatılan derneklerde görev alan şahıslara ve emniyetin mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa'da Fetö Derneklerine Operasyon: 26 Gözaltı, System.String[]
Bursa'da FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesi ile kapatılan derneklerde görev alan şahıslara ve emniyetin mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında 6 polisin bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesi ile kapatılan derneklerde görev alan şahıslar ve emniyetin mahrem yapılanmasında oldukları tespit edilen polisler hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, aralarında Vizyon Akademi Derneği'nde görev alan 10, Lale Eğitim ve Kültür Derneği kurucusu 1 kişi, bylock kullanıcısı 5, emniyetin mahrem yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen meslekten ihraç 6 polis olmak üzere toplam 35 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanma çalışmaları devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu 22 Yaşındaki Genç Hemşireden, 40 Gündür Haber Yok

Lokantada Yemekleri Beğenmeyen Şahıs, 3 Kişiyi Vurdu Cinsel İlişki Vaadiyle Şoförleri Soyan Kadınları Mahalleden Kovan Şahıs, Çıkan Kavgada Katil Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 11:48:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö Derneklerine Operasyon: 26 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]