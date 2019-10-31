Son Dakika Haberleri: Bursa'da FETÖ elebaşını sosyal medyada öven bir kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da FETÖ elebaşını sosyal medyada öven bir kişi gözaltına alındı

Bursa'da FETÖ elebaşını sosyal medyada öven bir kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Bursa'da FETÖ elebaşını sosyal medyada öven bir kişi gözaltına alındıBURSA - Bursa'da FETÖ/PDY'yi ve 15 Temmuz hain darbe girişimini sosyal medyada öven bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ elebaşını sosyal medyada öven bir kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da FETÖ/PDY'yi ve 15 Temmuz hain darbe girişimini sosyal medyada öven bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve MİT Bölge Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Y.K isimli şahsın 15 Temmuz hain darbe girişimini ve FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'i sosyal medya üzerinden övdüğü tespit edildi. Jandarma şüphelinin evine düzenlediği operasyonda cep telefonuna el konularak, Y.K gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ elebaşını sosyal medyada öven bir kişi gözaltına alındı

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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