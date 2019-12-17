Bursa'da FETÖ'nün "adliye yapılanması"na operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da FETÖ'nün 'adliye yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da FETÖ'nün "adliye yapılanması"na operasyon: 10 gözaltı

7 saat önce

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye yapılanması"na yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ'nün

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "adliye yapılanması"na yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün "adliye yapılanması"nda yer alan şüphelilerin yakalanması için merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde operasyon düzenledi.

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında zabıt katibi ve mübaşirlerin de bulunduğu adliye çalışanı 10 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:31 Kaynak: AA
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