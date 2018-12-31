Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö'nün Hücre Evlerine Düzenlenen Operasyon

Bursa'da Fetö'nün Hücre Evlerine Düzenlenen Operasyon

2 saat önce

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi daha tutuklandı.

Bursa'da Fetö'nün Hücre Evlerine Düzenlenen Operasyon, System.String[]
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 23 kişiden 9'u daha adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin tamamı tutuklanmış oldu.

Olay


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 28 adresine 24 Aralık'ta operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, Edirne'de görevliyken meslekten ihraç edilen firari bir savcı, örgütün sözde emniyet ve asker imamları ile bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu, Bursa ve başka illerde yürütülen soruşturmalarda aranan 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 kişi tutuklanmıştı.

Adreslerden birindeki aramada, Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:50 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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