FETÖ Operasyonunda, Sarı ve Kırmızı Yelekler Bulundu

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda bir evde 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi.

ÜST DÜZEN FETÖ'CÜLER GÖZALTINA ALINDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 28 hücre evine operasyon düzenledi. Operasyonda, Edirne'den ihraç edilen firari bir savcı, örgütün emniyet ve asker imamları ile bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu, Bursa ve bazı illerde yürütülen soruşturmalarda aranan 22 kişi gözaltına alındı.

19 SARI VE 9 KIRMIZI YELEK

Şüpheliler, operasyon sırasında cep telefonu, hafıza kartı ve flaş bellekleri pencereden attı. Adreslerden birinde yapılan aramalarda Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirildi. Bu yeleklerin yeni alınmış olduğu belirlendi.

GÜLEN'E AİT KİTAPLAR BULUNDU

Evlerde ayrıca tencere ve kağıt mendil poşetlerinin içine gizlenmiş 90 bin lira, 8 bin 825 dolar ve bin 250 avro para ile sahte kimlikler ele geçirildi. Hücre evlerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve gözaltına alındıklarında yapılacaklarını içeren talimatlar da ortaya çıktı.

Soruşturma sürdürülüyor.

FRANSA'DAKİ SARI YELEKLİLER

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüşen Sarı Yelekliler'in protestoları, Fransa'da kaos yaratmıştı.

Operasyonda ele geçirilenler;