Bursa'da Fetö Operasyonu: 1'i Mahrem İmam 24 Kişi Gözaltında
1 saat önce
Bursa'da FETÖ operasyonu: 1'i mahrem imam 24 kişi gözaltında 33 FETÖ şüphelisine operasyonBURSA - Bursa'da FETÖ şüphelisi oldukları tespit edilen aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 33 kişiye operasyon düzenlendi.
Bursa
'da FETÖ operasyonu: 1'i mahrem imam 24 kişi gözaltında
33 FETÖ şüphelisine operasyon
BURSA - Bursa'da FETÖ şüphelisi oldukları tespit edilen aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 33 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda biri mahrem imam toplam 24 kişi yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması mensubu oldukları ve örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullandıkları tespit edilen 33 şüpheli hakkında arama ve yakalama kararı çıkardı. Kararla birlikte Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri harekete geçti. TEM
ve KOM ekipleri şüphelilerin önceden tespit edilen adreslerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 1 mahrem imam, 3'ü meslekten ihraç edilen polis, 4 ByLock kullanıcısının da bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. Ekipler diğer 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:25 Kaynak: İHA
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