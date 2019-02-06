Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı

Bursa'da Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı

1 saat önce

Bursa KOM ekipleri, gaybubet evlerinde kaldıkları tespit edilen FETÖ mensuplarına operasyon düzenledi.

Bursa'da Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı, System.String[]
Bursa KOM ekipleri, gaybubet evlerinde kaldıkları tespit edilen FETÖ mensuplarına operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik haklarında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyalarından yakalama kararı bulunan 17 şahsın gaybubet evlerinde kaldıkları tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 kişi için Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri düğmeye bastı. Sabah saatlerinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü. FETÖ şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Derya Evren/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 8 Yeni Üye Seçti! İşte O İsimler Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı

Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Çilem Doğan, Ölen Leyla Sönmez'i Ameliyattan Önce Uyardığını Söyledi Bıçakla Taksiciyi Gasp Eden Kadın, Osmangazi Köprüsü'nde Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 10:35:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]