Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı

Bursa'da Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı

32 dakika önce

Bursa'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltıBURSA - Bursa'da FETÖ PDY operasyonunda gözaltına alınan 20 asker ve 2 Bylock kullanıcısı adliyeye sevk edildi.

Bursa'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

BURSA - Bursa'da FETÖ PDY operasyonunda gözaltına alınan 20 asker ve 2 Bylock kullanıcısı adliyeye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonda 20'si asker, 2 Bylock kullanıcı toplam 22 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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