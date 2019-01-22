Bursa'da Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı
32 dakika önce
Bursa'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltıBURSA - Bursa'da FETÖ PDY operasyonunda gözaltına alınan 20 asker ve 2 Bylock kullanıcısı adliyeye sevk edildi.
Bursa
'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
BURSA - Bursa'da FETÖ PDY operasyonunda gözaltına alınan 20 asker ve 2 Bylock kullanıcısı adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonda 20'si asker, 2 Bylock kullanıcı toplam 22 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:18 Kaynak: İHA
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