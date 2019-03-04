Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö Operasyonu: 25'i Muvazzaf 50 Gözaltı

Bursa'da Fetö Operasyonu: 25'i Muvazzaf 50 Gözaltı

21 dakika önce

BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 19 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda, 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltına alındı.

Bursa'da Fetö Operasyonu: 25'i Muvazzaf 50 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 19 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda, 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İshibarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını genişletti. Çalışmalar sonucunda, Bursa'daki büfe telefonlarını kullanarak birbiri ile sürekli iletişim halinde olan askeri personel tespit edildi. Bursa merkezli 19 ilde gerçekleşen eş zamanlı opersayonda, 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltıa alındı. Gözaltına alınan askerlerin arasında rütbelilerin de olduğu belirtildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:55 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı Açlık Grevi Yapan HDP'liler Böyle Gözaltına Alındı

Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı Bekçilerden Bingo... Çöpe Atılan Poşetten Yüklü Uyuşturucu Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 10:16:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö Operasyonu: 25'i Muvazzaf 50 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]