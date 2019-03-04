Bursa'da Fetö Operasyonu: 25'i Muvazzaf 50 Gözaltı
21 dakika önce
BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 19 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda, 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltına alındı.
BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 19 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda, 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltına alındı. Bursa
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ve İshibarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisine yerleştirilmiş terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını genişletti. Çalışmalar sonucunda, Bursa'daki büfe telefonlarını kullanarak birbiri ile sürekli iletişim halinde olan askeri personel tespit edildi. Bursa merkezli 19 ilde gerçekleşen eş zamanlı opersayonda, 25'i muvazzaf olmak üzere 50 askeri personel gözaltıa alındı. Gözaltına alınan askerlerin arasında rütbelilerin de olduğu belirtildi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:55 Kaynak: DHA
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