Bursa'da FETÖ operasyonuna 16 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da FETÖ operasyonuna 16 gözaltı

BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt üyelerini yeniden bir araya getirmeye çalıştığı ve illegal dershane açtıkları ortaya çıktı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirtilen kişilerin bir araya gelerek örgütü ayağa kaldırmaya çalıştığını belirledi. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından, illegal dershane açan, örgüte üye oldukları gerekçesiyle görevden ihraç edilen öğretmenleri de burada toplayan şüpheliler tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden bir yapılanma içerisine giren ve irtibatı kopan örgüt üyelerini tekrar bir araya getiren 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

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Operasyon için düğmeye basan ekipler, Bursa kent merkezi ile Konya, Giresun ve Manisa'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda, daha önce örgüte ait özel okul ve dershanelerde çalışan 15 öğretmen ile 1 ihraç ebe gözaltına alındı.

Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:43 Kaynak: DHA

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