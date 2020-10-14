Bursa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

14.10.2020 09:21
Bursa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında FETÖ içinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin ifade bulunan, kapatılan Bank Asyadaki hesaplarında artış gerçekleşen, örgütle iltisaklı kurumlardan eğitim kaydı olan ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, avukat, öğretmen, meslekten ihraç edilmiş devlet memurlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Şifreli Haberleşme Programı ByLock, Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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