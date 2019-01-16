Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.
Bursa
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları, bazılarının FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis
ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:10 Kaynak: AA
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