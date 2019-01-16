Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu

Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları, bazılarının FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Güncel
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