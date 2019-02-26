Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce kapatılan Vizyon Akademi Derneğinde aktif faaliyet gösterenler ile Bursa Lale Eğitim ve Kültür Derneğinin kurucularının da aralarında olduğu 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Bazı şüphelilerin FETÖ'nün emniyetteki "mahrem yapılanması"nda yer aldığı, bazılarının ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı da belirlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

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