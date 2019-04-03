Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu

Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu

43 dakika önce

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında ByLock kullanıcılarının da yer aldığı 24 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında ByLock kullanıcılarının da yer aldığı 24 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bir mahrem imam ve 3 meslekten ihraç edilen polis memurunun da aralarında bulunduğu 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda, 4'ü ByLock kullanıcısı, biri mahrem imam, 3'ü melekten ihraç edilen polis memuru olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:40 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı Temelli, Erdoğan'ı Eleştirdiği "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisini Yorumladı: Hedefe Ulaştık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:23:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]