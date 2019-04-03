Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu: 24 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
BURSA'da FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, aralarında mahrem imam, polis ve ByLock kullanıcısının bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
BURSA'da FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, aralarında mahrem imam, polis ve ByLock kullanıcısının bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheliye gözaltı kararı çıkardı. Sabah
saalterinde 30 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri, aralarında mahrem imam, polis memuru ve ByLock kullanıcılarının bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü
'ne getirilirken, 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:01 Kaynak: DHA
Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek
Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı
Temelli, Erdoğan'ı Eleştirdiği "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisini Yorumladı: Hedefe Ulaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı