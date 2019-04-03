Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu: 24 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu: 24 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

BURSA'da FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, aralarında mahrem imam, polis ve ByLock kullanıcısının bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Fetö/pdy Operasyonu: 24 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
BURSA'da FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, aralarında mahrem imam, polis ve ByLock kullanıcısının bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheliye gözaltı kararı çıkardı. Sabah saalterinde 30 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, aralarında mahrem imam, polis memuru ve ByLock kullanıcılarının bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:01 Kaynak: DHA

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